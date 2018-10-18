Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İşte dikkat çeken iki madde

Galatasaray'da merakla beklenen imzalar sonunda atıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Yanına da 3 yıl opsiyon koydu. Peki perde arkasında neler yaşandı?

Fotomaç'ta yer alan habere göre; aslında Başkan Mustafa Cengiz, taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli hocanın sözleşmesini çok önce uzatmak istiyordu ancak UEFA ile yapılan görüşmeler, lig yarışı, transfer derken bir türlü bir araya gelememişlerdi.

''HEPİMİZİN KAFASI RAHAT OLSUN''

Tüm taraftarlar müjdeli haberi beklerken milli arayı fırsat bilen Cengiz kendisinden beklenen adımı attı. Başkan Mustafa Cengiz, "Hocam, Galatasaray'ın büyük bir değerisin ve seninle devam etmek istiyoruz. Şu sözleşme işini de halledelim; hepimizin kafası rahat olsun" dedi.

DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİ

Zaten sarı-kırmızılı takımın ayrılmaz bir parçası haline gelen Fatih Terim teklifi düşünmeden kabul etti. Üstüne de "Siz sözleşmeyi hazırlayın; bana sadece imza atmak kalsın" demeyi de ihmal etmedi.

TL ÜZERİNDEN ÜCRET ALACAK

Para konuşmayan ve boş mukaveleye imza atarak farkını ortaya koyan Terim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Lirasının kıymetini koruma kapsamında getirdiği kanun uyarınca alacağı ücretin TL olarak belirlenmesini de kabul etti.

ÜÇ BÜYÜKLER TL ÜCRET ALAN TEK HOCA

Böylece üç büyük takım içinde TL'ye dönen ilk hoca oldu. Hem döviz seferberliğine destek verdi hem de Türk Lirası'na dönmekte nazlanan oyuncularına büyük bir örnek oluşturdu. Bu yanıyla da bir kez daha tüm taraftarların takdirini kazandı.

NE KADAR ÜCRET ALACAK?

Fatih Terim'in sözleşmesine rakam yazılmadı ama bazı konular hakkında görüş birliğine varıldı. İşte tecrübeli hocanın sözleşmesine yazılacak bazı maddeler:

- Yılda 20 milyon TL kazanacak. Kendisine yıllık TEFE, TÜFE üzerinden zam yapılacak.

- Sözleşmesinde 3.5 milyon TL'lik lig şampiyonluğu primi bulunacak. Türkiye Kupası şampiyonluğu primi almayacak.

- Anlaşmada dikkat çeken iki madde ise 75 milyon TL'lik Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu primi ile 15 milyon TL'lik UEFA Avrupa Ligi primi... Ayrıca katılma, tur atlama primleri de yine TL üzerinden.



