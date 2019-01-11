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Terim'den sonra Belhanda da gider yaptı: Bunu kafanıza sokun

Terim'den sonra Belhanda da gider yaptı: Bunu kafanıza sokun

Galatasaraylı Younes Belhanda, transfer söylentileriyle ilgili konuştu ve skora az katkı yaptığı eleştirilerine dair, "Basın mensupları her maç başında beni 10 numara mevkine koymamalılar. 10 numara değilim, artık bunu kafalarına sokmaları gerek" dedi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 09:29 - Güncelleme: 11-01-2019 09:29

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, transfer söylentileriyle ilgili konuştu. Hakkında çıkan transfer iddialarını değerlendiren Belhanda, "Şu an için teklif yok. Şu sıra basın transferden bahsediyor. Ben şimdilik burada oynuyorum. Transferim söz konusu değil. Benim hiçbir görüşmem olmadı." diyerek iddiaları yalanladı.

Her zaman takım için en iyiyi yapmaya çalıştığını vurgulayan Belhanda şöyle devam etti, "Şunu yapsaydım, bunu yapmasaydım konusunda bir şey diyemem. Hep takım için en iyiyi yapmaya çalıştım. Daha iyi olmaya, takıma daha fazla katkı sunmaya çalıştım. Antrenörümüz Fatih Terim de bana güveniyor. Bunu bana birkaç kez söyledi. Aynı şeyi ben de hissediyorum. O yüzden, sahada en iyiyi yapmaya çalışıyorum. Ben dürüst bir futbolcuyum. Hile bilmem. Hatta Sivasspor maçına daha tedavim tamamlanmadan döndüm. Tedavim bitmeden 10 gün önce döndüm çünkü takıma yardım etmek istedim. Yani sahaya her çıktığımda en iyiyi yapmaya çalışıyorum."

"10 NUMARA DEĞİLİM; ARTIK BUNU KAFALARINA SOKMALARI GEREK"
Skora az katkı yaptığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Belhanda, "Öncelikle bu oynadığım mevkiye bağlı. Basın mensupları da görevlerini iyi yapmalı. Aynı mevkide oynamadığımı bilmeleri gerek. Her defasında maç başında beni 10 numara mevkiine koymamalılar. Oysa 10 numara değilim. Badou ve ben aynı pozisyonda oynuyoruz. Benim eski pozisyonumda oynayan futbolcular da daha fazla gol atmıyor.

İkimiz aynı pozisyonu paylaşıyoruz. İkimiz de birer 8 numarayız. Artık bunu kafalarına sokmaları gerek. Çünkü her defasında beni 10 numara yapıyorlar. Sanki gerçek 10 numaraymışım gibi. Ama 10 numara oynamıyorum. 8 numara oynuyorum. Daha çok oyunu organize eden kişiyim. Golcü değilim. Benden gol atmam beklenmiyor. Bana gol atmam için para verilmiyor. Oyunu kurmam ve yaratıcılık sergilemem isteniyor." sözleriyle de basını eleştirdi. 

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Benfica eşleşmesini de değerlendiren Belhanda, zor iki maç olacağını ve turu geçmek için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi. Faslı oyuncu, "Bunlar Avrupa maçları ve her zaman önemli. Benfica gibi Avrupa Ligi maçları oynamaya alışık bir takımla karşılaşmak. Bize tecrübe kazandırır. Zor bir maç olacak ama biz de zorlu bir takımız. Bu iki ayaklı bir maç olacak. Tur atlamak için her şeyi yapmak gerekecek." yorumunu yaptı.

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