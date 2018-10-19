Terim'den olay açıklama: Maça geldik sandım ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor ile 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Fatih Terim, maç sonunda yaptığı açıklamada sakatlıklarla ilgili de bir açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam sakatlıklarla ilgili ''Milli takımdan dönen arkadaşlarımız maalesef uzun yolculuklar, bazılarının 10-12 saat, 24 saat yolda olan var, oynadıkları maçlar sıkıntı yaratıyor bazen. Ki yarattı bize. Bir devrede 3 sakatlık ben uzun yıllardır görmedim. Sonuç olarak sahamızda puan kaybettik. Penaltıya kadar da sıkıntımız olmadı aslında. Ben maça geldik sanmıştım ama sakata gelmişiz'' ifadelerini kullandı.

"Fernando'nun sakatlığını anlamış değilim"

Aldıkları 1 puanı değerlendiren Terim ''Kaybetmedik ama Cuma'dan kazanamamak hoş bir şey değil. Sağlık heyetimiz bir tespit yapsın ki biz de net bir şeyler söyleyelim. Milli takımdan dönenleri anlarım ama Fernando'nun sakatlığını anlamış değilim. Derin kadrolarda problem değil ama derin olmayan kadrolarda her oyuncu önemli'' şeklinde konuştu.

"Seyircimizden de bir ricam olacak"

''Burada seyircimizden de bir ricam olacak. Çabuk oyuna teşvik etmek onları çok geriyor. Bazen top almak istemiyor. Bazı genç oyuncularımız da bunun içinde... Bu oyunun bir başlama, geçiş ve sonuçlandırma yeri var. Bunun için bir anlayışınız olması lazım. Bu anlayış içinde oynamaya çalıştığmızda taraftarımızın o itici gücü bazen çok top kaybımıza neden oluyor. Sabırlı oynamak da önemli bir unsur.''

"Bir şey demiyorum hakeme..."

''Ben oynamadan yanayım, herkesin de oynamasından yanayım. Kaybederiz, kaybettiğimiz zaman da rakibimizi tebrik ederiz. Ben 80'de gösterilen kartların göstermelik olduğunu düşünüyorum. Bir şey demiyorum hakeme, sadece oynayalım diyorum.''