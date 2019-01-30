Terim tek kalemdi sildi milli yıldız İtalya yolcusu

ERSUN YANAL'IN PRENSİ OLACAK: Tecrübeli çalıştırıcı orta sahanın birçok bölgesinde görev alabilen Leroy Fer’in transferini çok istiyor. Swensea ile görüşmeler sürüyor. Yabancı kontenjanı sorunu çözülürse bu transfer sonlandırılacak.
GALATASARAY GOL MAKİNESİNİ ALIYOR: Uzun süredir golcü arayan Galatasaray, Terim’in çok istediği Mbaye Diagne için dün Kasımpaşa ile masaya oturdu. Aslan, Kasımpaşa’ya 9 milyon euro ve Eren Derdiyok’u önerdi. Lacivert-beyazlı kulüp ise yarısı peşin olmak üzere 13 milyon euro istedi.
CASTİLLAO FENER'E GELİYOR: Fenerbahçe Benficalı golcü ile anlaşmaya vardı. Kanarya, Şilili futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için kulübüne 1 milyon euro teklif etti. Castillo da 1 milyon 200 bin euroya ‘evet’ dedi.
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