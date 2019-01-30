Terim tek kalemdi sildi milli yıldız İtalya yolcusu

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de devam ediyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var?

Terim tek kalemdi sildi milli yıldız İtalya yolcusu

ERSUN YANAL'IN PRENSİ OLACAK: Tecrübeli çalıştırıcı orta sahanın birçok bölgesinde görev alabilen Leroy Fer’in transferini çok istiyor. Swensea ile görüşmeler sürüyor. Yabancı kontenjanı sorunu çözülürse bu transfer sonlandırılacak.

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Terim tek kalemdi sildi milli yıldız İtalya yolcusu

GALATASARAY GOL MAKİNESİNİ ALIYOR: Uzun süredir golcü arayan Galatasaray, Terim’in çok istediği Mbaye Diagne için dün Kasımpaşa ile masaya oturdu. Aslan, Kasımpaşa’ya 9 milyon euro ve Eren Derdiyok’u önerdi. Lacivert-beyazlı kulüp ise yarısı peşin olmak üzere 13 milyon euro istedi.

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Terim tek kalemdi sildi milli yıldız İtalya yolcusu

N’JİE BEŞİKTAŞ’TA: Beşiktaş, Marsilya’nın 25 yaşındaki Kamerunlu golcüsünü renklerine kattı. Siyah-beyazlılar, Clinton N’Jie’nin kiralanması konusunda Fransız kulübüyle 250 bin euroya anlaşmaya vardı.

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Terim tek kalemdi sildi milli yıldız İtalya yolcusu

CASTİLLAO FENER'E GELİYOR: Fenerbahçe Benficalı golcü ile anlaşmaya vardı. Kanarya, Şilili futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için kulübüne 1 milyon euro teklif etti. Castillo da 1 milyon 200 bin euroya ‘evet’ dedi.

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