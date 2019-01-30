Terim tek kalemdi sildi milli yıldız İtalya yolcusu

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de devam ediyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var?

ERSUN YANAL'IN PRENSİ OLACAK: Tecrübeli çalıştırıcı orta sahanın birçok bölgesinde görev alabilen Leroy Fer’in transferini çok istiyor. Swensea ile görüşmeler sürüyor. Yabancı kontenjanı sorunu çözülürse bu transfer sonlandırılacak. Twitter

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GALATASARAY GOL MAKİNESİNİ ALIYOR: Uzun süredir golcü arayan Galatasaray, Terim’in çok istediği Mbaye Diagne için dün Kasımpaşa ile masaya oturdu. Aslan, Kasımpaşa’ya 9 milyon euro ve Eren Derdiyok’u önerdi. Lacivert-beyazlı kulüp ise yarısı peşin olmak üzere 13 milyon euro istedi. Twitter

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N’JİE BEŞİKTAŞ’TA: Beşiktaş, Marsilya’nın 25 yaşındaki Kamerunlu golcüsünü renklerine kattı. Siyah-beyazlılar, Clinton N’Jie’nin kiralanması konusunda Fransız kulübüyle 250 bin euroya anlaşmaya vardı. Twitter

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