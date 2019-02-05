Terim o ismi gözden çıkardı sezon sonu yolcu! İşte yeni takımı

Galatasaray’ın geçen sezondan bu yana belki de en çok tartışılan isim Younès Belhanda. Faslı 10 numarayı yere göğe sığdıramayan da oldukça fazla, ağır eleştirilerde bulunanlar da... Ama şu bir gerçek ki Belhanda, Galatasaray tarihindeki 10 numaraların çoğunun yanına bile yaklaşamadı. Asist yapsa da gole çok uzak bir oyuncu olan 1990 doğumlu futbolcu, sezonun ilk isabetli şutunu da Alanyaspor karşısında çekti.

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