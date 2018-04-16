Terhisine 10 gün kala şehit oldu! İşte şehitlerin acı hikayeleri...

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3 askerin üç ayrı şehirdeki baba ocaklarına ateş düştü. Şırnak'ta Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen askerlerin Uzman Çavuş Muğdat Çelik, piyade er Baki Afşar ve terhisine 10 gün kalan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan olduğu açıklandı. Mehmet Volkan'ın üniversiteyi yarıda bırakarak askere gittiği ve 10 gün sonra terhis olup Uzman Çavuş olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

3 ÇOCUK BABASIYDI... Şırnak'ta Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen 3 askerden Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in memleketi Van'ın Erciş ilçesine ateş düştü. Aile bireyleri gözyaşı dökerken, şehit Uzman Çavuş Çelik'in (44), evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in Isparta'da oturan eşi Nazlı Çelik'e de şehadet haberi verildi. 5 yıl Isparta'da görev yapan Muğdat Çelik'in geçen yıl ağustos ayında Şırnak'a atandığı belirtildi. 19 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in eşi Nazlı Çelik'in çocukları Furkan (16), Fatma (13) ve Zeynep (3) ile birlikte Isparta'da ikamet ettiği öğrenildi.

ACI HABERİ ÇALIŞTIĞI FABRİKADA ALDI... Şehit olan piyade er Baki Afşar'ın (21) Çorum'daki annesi Nurdan Afşar acı haberi alınca fenalık geçirdi. Kırıkkale'de bir fabrikada çalışan babası Mustafa Afşar'a ise acı haber çalıştığı fabrikada verildi. Şehidin kız kardeşi Hilal Afşar (15) ise acı haberi okuduğu Buhara Evler Kız Meslek Lisesi'nde aldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Çorum Belediyesi de evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu.

10 GÜN SONRA TERHİS OLACAKTI... Şırnak şehitlerinden Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın (25) acı haberi Adana'daki babaevine ulaştı.Terhisine 10 gün kala şehit olan Mehmet Volkan'ın annesi Zübeyde, babası Osman ve kardeşi Esra Volkan'a acı haberi askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Bekar olan şehit Piyade Onbaşı Volkan'ın, vatani görevini yaparken girdiği uzman çavuşluk sınavını kazandığı, 10 gün sonra terhis olup, uzman çavuş olarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Üniversite eğitimini yarıda bırakıp, askere giden şehit Volkan'ın sosyal medya hesaplarından şehitlerle ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı görüldü.

Şırnak'tan çok acı haber geldi! Şehitler var...