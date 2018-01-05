Tereyağlı çay sağlığa faydalı mı?

Tereyağlı çay sağlığa faydalı mı?

Canan Karatay geçtiğimiz günlerde çaya şeker yerine tereyağı atın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, gerçekten çayın içerisine tereyağı mı katmak gerekiyor, Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı çay gerçekten faydalı mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık. Rahatlatıcı ve hafifletici etkisi sayesinde çay toplumuzun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Farklı kültürlerde de tüketilen siyah çayın tüketimi kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Türkiye de şekerli ve sade, Tibet'te tuzlu, İngiltere'de ise sütlü olarak içilmesi tercih edilmektedir. Tibetliler aynı zamanda sade çay demledikten sonra çayın suyunu çay fıçısına koyarlar. Sonrasında tereyağı, tuz, yumurta ve ceviz gibi yiyecekler eklerler. Canan Hoca'nın da dediğini zamanında Tibetliler yapmış oluyor. Canan karatay çaya şeker yerine tereyağı konulmasını şiddetle tavsiye ediyor.

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Tereyağlı çay sağlığa faydalı mı?

Çaya faydasından çok zararı olan şeker yerine tereyağının az miktarda katılması antioksidan kaynağı, az da olsa protein kaynağı ve kolesterol açısından da yararlı etkileri gösterir.Ciltte oluşan çatlakları yok ederek parlaklık kazandırır. Protein kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin yüksek bir şekilde korunmasını sağlar.

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Tereyağlı çay sağlığa faydalı mı?

Damarların tıkanmaması için ideal bir besin olan tereyağını, çayınıza 1/2 tatlı kaşığı ilava ederek tüketebilirsiniz. Canan Karatay geçtiğimiz günlerde çaya şeker yerine tereyağı atın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, gerçekten çayın içerisine tereyağı mı katmak gerekiyor, Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı çay gerçekten faydalı mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

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Tereyağlı çay sağlığa faydalı mı?

Canan Karatay geçtiğimiz günlerde çaya şeker yerine tereyağı atın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, gerçekten çayın içerisine tereyağı mı katmak gerekiyor, Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı çay gerçekten faydalı mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık. Rahatlatıcı ve hafifletici etkisi sayesinde çay toplumuzun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Farklı kültürlerde de tüketilen siyah çayın tüketimi kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Türkiye de şekerli ve sade, Tibet'te tuzlu, İngiltere'de ise sütlü olarak içilmesi tercih edilmektedir. Tibetliler aynı zamanda sade çay demledikten sonra çayın suyunu çay fıçısına koyarlar. Sonrasında tereyağı, tuz, yumurta ve ceviz gibi yiyecekler eklerler. Canan Hoca'nın da dediğini zamanında Tibetliler yapmış oluyor. Canan karatay çaya şeker yerine tereyağı konulmasını şiddetle tavsiye ediyor.

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