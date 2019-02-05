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Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 05 Şubat 2019 04:12 - Güncelleme: 05 Şubat 2019 05:00

Tercihinizle kaderinizi belirleyeceksiniz!

AK Parti'nin kimi icraatlarından memnun olmayan, lakin Erdoğan'a hayranlığını da her fırsatta dile getiren bazı seçmenler bu seçimde sandığa gitmeyeceğini söylüyor.

Gerekçelerini artık hepimiz biliyoruz, çünkü aylardır sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. 

Tekrarlamak gerekirse...

Belediye ya da teşkilatlara tepki göstereni de var, EYT, 3600 Ek Gösterge gibi konularda verilen sözlerin tutulmadığını söyleyeni de... Yolsuzluklardan yakınanı da var, ekonomik krizden bunaldığını belirteni de...

Bütün bunların yanında bir de aday gösterilen isimlerden memnun olmayanlar var. 

Bir önceki yazımda, "CHP'nin gösterdiği en iyi isim, AK Parti'nin gösterdiği en kötü ismin tırnağı bile etmez" şeklinde iddialı bir cümle kurmuştum ve bu iddiamın arkasındayım.

Bakın size bir şey anlatayım.

CHP geçtiğimiz hafta bazı ilçelere aday gösterilecek isimleri belirlemek üzere Parti Meclisi'ni topladı. Neler olduğunu az çok duymuşsunuzdur. 

CHP'nin kurmayları bile aday gösterilmek bazı istenen isimlere şiddetle itiraz etti. Bu isimler, HDP'ye yakınlığıyla bilinen ve Güneydoğu'daki terör eylemleri sırasında PKK'ya açıkça destek verenden oluşuyor. 

İtirazlar öyle bir noktaya geldi ki Kemal Kılıçdaroğlu istifanın eşiğinden döndü. 

Yani bir parti düşünün ki Genel Başkan'ın aday göstermek istediği isimler, parti yönetimindekileri dahi çileden çıkarıyor. Ama gelin görün ki CHP seçmeni açıklanan isimlerin PKK'ya yakınlığını bilmesine rağmen bir tekine bile itiraz etmiyor.

"Parti hangi ismi aday gösterirse göstersin, biz oy veririz. Tayyip gidecekse PKK'nın bile gelmesine razıyız" diyor. 

Birlik ve beraberlik nasıl oluyormuş görün!

İYİ Parti CHP ile HDP'nin kayığına binmiş gidiyor. "Ben ülkücüyüm" ya da "Ben milliyetçi muhafazakârım" diyen herkesin değerlerini ayaklar altına alan partilerle işbirliği Meral Akşener. Parti teşkilatları ve milletvekilleri patır patır istifa ediyor. 

Ama bir de parti tabanına bakın!

Yapılan bu iğrenç iş birliği hakkında İYİ Parti seçmeninden bir tek itiraz dahi yükselmiyor. Çünkü hepsinin ortak bir düşmanı var.

AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan!

Hal böyleyken, benim "AK Parti'yi cezalandırmak isteyenler aslında kendini cezalandıracaklar ama farkında değiller" deme kızanlar oluyor. 

"EYT sözü tutulmadı, 3600 ek gösterge hakkımız verilmedi, kimileri zenginleşirken bir fakirleştik. Ekonomik kriz aldı başını gidiyor. Sen hala AK Parti'ye oy vermemizi nasıl önerirsin?" diyorlar. 

Anlaşamadığımız nokta şurası...

Ben paraya, pula göre oy tercihi yapan seçmenlere seslenmiyorum. Zaten gelecek olan belediye başkanları bu hakları veremeyecek çünkü onların elinde böyle bir yetki yok. 

Sahi şimdi aklıma geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" diyordu.

Oldu mu?

Araştırdım, olduğuna dair bir emare göremedim. Bırakın 2 bin 200 lirayı, adamlar çalışanlarına maaş ödeyemiyorlar.

Böyle bir partinin kendilerine EYT, 3600 ek Gösterge gibi hakları vereceğine inananları kendi ütopik düşünceleri ile baş başa bırakıp konuya döneyim.

Zira benim bahsettiğim şey çok daha farklı...

Ben gelir gider tablosu üzerinden değil, çok daha büyük kayıplar üzerinden yorum yapıyorum. 

Mesela; HDP ya da PKK'lıların belediyelere doluşturulacağından bahsediyorum. 

Mesela; Abdullah Gül'ün yeniden siyaset sahnesine sürülüp Erdoğan'ı alaşağı etme planının bir parçası haline getirileceğinden bahsediyorum. 

Amerika ve Avrupa Birliği'ne bağlı bazı ülkelerin Venezuela'ya yaptığının bir benzerini Türkiye'ye yapacağından bahsediyorum. 

Bu tehlikeleri önemsemeyip, para, pul üzerinden yorum yapanlara diyorum ki:

Ya, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diyeceksiniz. Ya da "Vatanın canı cehenneme, ben parama bakarım" diyeceksiniz.

Tercihinizle kaderinizi belirleyeceksiniz!




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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR59 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 09:19 Tercihimiz kaderimizi belirledi , son 17 yılda pkk iyice azdı, şehirlere kadar inmesine izin verildi, şehir savaşlarında vermediğimiz şehidi verdik, hain bir örgüt cemaat adı altında iktidar ortağı yapıldı, tüm emniyet, ordu yargı bunlara teslim edildi, en kötüsü de her dönemin en güçlüsü olan türk ordusuna çok ağır darbe vuruldu, yunan rahat rahat adaları işgal etti, Kıbrıs sallantıda, tüm komşularımızla kötü olduk, abd bizi iyice şamaroğlanı yaptı habire tehdit edip duruyor, devlette satılacak kurum kalmadı, sınır kapılarımız yol geçen hanına döndü, ülkeyi ne idüğü belirsiz ortadoğlular işgal etti, her gün ülkenin bilindik bir şirketinin iflas haberini alıyoruz, TL. tarihinin en değersiz günlerini görüyor, bu arada tarım hayvancılık bitti fakat iktidara yakın olanlar için rantçılık aldı başını gidiyor, memlekette yeşil alan kalmadı, imar affı ile dere yatakları ev oldu, her yağmurda bu ülke felaket yaşar oldu, tek elden yönetilmeye çalışılan devlet kurumları kilitlendi

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