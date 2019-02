Tercihinizle kaderinizi belirleyeceksiniz!

Misafir 06 Şubat 2019 09:19 Tercihimiz kaderimizi belirledi , son 17 yılda pkk iyice azdı, şehirlere kadar inmesine izin verildi, şehir savaşlarında vermediğimiz şehidi verdik, hain bir örgüt cemaat adı altında iktidar ortağı yapıldı, tüm emniyet, ordu yargı bunlara teslim edildi, en kötüsü de her dönemin en güçlüsü olan türk ordusuna çok ağır darbe vuruldu, yunan rahat rahat adaları işgal etti, Kıbrıs sallantıda, tüm komşularımızla kötü olduk, abd bizi iyice şamaroğlanı yaptı habire tehdit edip duruyor, devlette satılacak kurum kalmadı, sınır kapılarımız yol geçen hanına döndü, ülkeyi ne idüğü belirsiz ortadoğlular işgal etti, her gün ülkenin bilindik bir şirketinin iflas haberini alıyoruz, TL. tarihinin en değersiz günlerini görüyor, bu arada tarım hayvancılık bitti fakat iktidara yakın olanlar için rantçılık aldı başını gidiyor, memlekette yeşil alan kalmadı, imar affı ile dere yatakları ev oldu, her yağmurda bu ülke felaket yaşar oldu, tek elden yönetilmeye çalışılan devlet kurumları kilitlendi