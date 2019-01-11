Terazi 2019 burç yorumları Hande Kazanova

Hande Kazanova 2019 yıllık burç yorumları bu sayfada. 2019 yılı Terazi burcu yıllık yorumlarını Hande Kazanova anlattı

Sosyal medyayı en iyi kullanan burç olarak sanıyorum sizi göreceğiz. İletişim, satış, reklam, tanıtım, pazarlama, yayıncılık, radyo-televizyon ve bu gibi alanlardan yana şansınızın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu alanlarda işiniz varsa önemli girişimlerinizi bu yıl başlatmakta fayda olacak. Diğer taraftan yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin hayatında güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu gelişmelerden dolayı memnuniyet duyabilir, hayatınızın daha da güzelleştiğini görebilirsiniz. Bu sene şansı uzaklarda aramayın sevgili Terazi’ler.

Şans hemen yanıbaşınızda, yakın çevrenizdeki insanlardan gelecek. Diğer taraftan Satürn ev, aile ve yuva alanlarınızda önemli sorumlulukları omzunuza yüklemeye devam ediyor. Bu sene de ev, aile ve yuva alanlarınızda önemli testlere tabi olacaksınız. Ailenizdeki büyüklerin hayati sorumlulukları üzerinizde olabilir, onlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ya da bir yuvanın sorumluluğu devrede olabilir. Yer değiştirme ile ilgili konular, başka bir alana geçme, başka bir yere taşınma gibi konular bu sene tutulmalarla beraber hayatınızı şekillendirecek.

13 Ocak, 16 Haziran ve 21 Eylül tarihlerinde beraber çalıştığınız, yanınızda çalıştırdığınız insanlarla olan bağlantılarınıza dikkat etmekte fayda olacak. Yakın çevrenizin sağlığı ile ilgili konular bu söylediğim tarihlerde hızlı konu ve olayları karşınıza getirebilir. Aldanmalar, gözden kaçırdığınız detaylarla uğraşma gibi konular devrede olacak. Özellikle iş alanlarınızda bu verdiğim tarihlerde büyük riskler almaktan uzak durmalısınız.

6 Ocak’ta olacak olan tutulmayla beraber ev, aile, yuva alanlarınızda önemli birtakım sorumluluklar, önemli birtakım başlangıçlar devreye girecek. 21 Ocak’ta oluşan tutulma sosyal çevre alanlarınızı değiştirebilir, bu alanda hassas birtakım kararları karşınıza getirebilir sevgili Terazi’ler. Yine de bu sene alışkanlıklarınızın, tavırlarınızın olaylarla beraber değiştiğini göreceksiniz. Ama onun dışında sosyal çevre ilişkilerinizi ve yakın çevreyle olan bağlantılarınızı iyi kullanacaksınız.

Güzel bir 2019 yılı diliyorum.