Tepkiler sonrası Scarlett Johansson vazgeçti

Rub and Tub adlı filmde trans bir erkeği canlandıracağının duyurulmasından sonra tepki çeken Scarlett Johansson rolünden vazgeçti. Eleştiriler, trans bireyi canlandırması için trans bir oyuncuya şans verilmesi gerektiği yönündeydi.

Tepkiler sonrası Scarlett Johansson vazgeçti

Oyuncu Scarlett Johansson, trans bireyi canlandıracağı Rub and Tub filmini LGBTİ topluluğunun tepkisi üzerine bıraktı. Trans erkek Dante Tex Gill’i canlandıramak üzere filmin kadrosuna dahil olan Johansson, rolünün açıklanmasından sonra sosyal medya üzerinden büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Tepkiler, filmde Johansson yerine bir trans aktöre rol verilmesi gerektiği yönündeydi.

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Tepkiler sonrası Scarlett Johansson vazgeçti

33 yaşındaki ABD’li oyuncu, filmdeki rolünü savunarak, bütün oyuncuların bir trans bireyi canlandırabileceğini belirtmiş, “Bir de Jeffrey Tambor'a, Jared Leto'ya ve Felicity Huffman'a sorun” demişti. Bahsettiği oyuncular da daha önce rol aldıkları filmlerde trans bireyleri canlandırmıştı. Johansson, “duyarsız” olarak tanımladığı ilk açıklamasından dolayı cuma günü özür diledi.

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Tepkiler sonrası Scarlett Johansson vazgeçti

Ünlü oyuncu, yeni açıklamasında, “Dante Tex Gill’i canlandırmamla ilgili güncel etik sorular ışığında, projeden saygıyla geri çekilmeye karar verdim” dedi.

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Tepkiler sonrası Scarlett Johansson vazgeçti

Johansson, ayrıca, “Transeksüel bireylere olan kültürel anlayışımız ilerlemeye devam ediyor ve ben ilk açıklamamdan ve bunun duyarsız olduğunu anladığımdan beri trans topluluğundan çok şey öğrendim. Trans topluluğuna büyük hayranlık ve sevgi duyuyorum. Hollywood'da kapsayıcılığa dair tartışmaların devam etmesinden dolayı mutluyum” ifadesini kullandı.

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