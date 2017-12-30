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Tepkiler sonrası Abdullah Gül'den açıklama!

Tepkiler sonrası Abdullah Gül'den açıklama!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tepki çeken KHK eleştirisi sonrası kendisi hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 17:36 - Güncelleme: 30-12-2017 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim dava arkadaşlarımız neden Bay Kemal'in kayığında? Husumet kervanına katılanlara yazıklar olsun." diyerek eleştirdiği Abdullah Gül'den "Gerekli gördüğümde açıklamalara devam edeceğim." açıklaması geldi.

Darbeye karşı direnen sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'yı "Muğlak diye eleştiren Abdullah Gül'e AK Parti'li milletvekillerinden sert eleştiriler gelmişti.

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ ?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son çıkan KHK ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sitem dolu sözler gelmişti. Cuma namazı çıkışı konuşan Gül, Erdoğan'ın eleştirilerine "İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin manası yok. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşma da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunu arkasında bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim." şeklinde yanıt vermişti.

İşte bu gelişmelerin ardından Abdullah Gül'den gelen tepkiler için de Twitter'dan bir açıklama geldi:

Erdoğan'dan Abdullah Gül'ün KHK eleştirisine flaş cevap 

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK sitemine flaş cevap!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR39 YORUM

  • Misafir 30 Aralık 2017 22:20 Güya siyaset üstü otorite gibi davranıyor . Seçim çalışmalarına hız verdiği anlaşılıyor. FETÖ , PKK ve diğer düşmanlara karşı bir çift söz söylemiyor ne yapmak istediğini yakında belli olur.

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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