Tepkiler sonrası Abdullah Gül'den açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim dava arkadaşlarımız neden Bay Kemal'in kayığında? Husumet kervanına katılanlara yazıklar olsun." diyerek eleştirdiği Abdullah Gül'den "Gerekli gördüğümde açıklamalara devam edeceğim." açıklaması geldi.

Darbeye karşı direnen sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'yı "Muğlak diye eleştiren Abdullah Gül'e AK Parti'li milletvekillerinden sert eleştiriler gelmişti.

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ ?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son çıkan KHK ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sitem dolu sözler gelmişti. Cuma namazı çıkışı konuşan Gül, Erdoğan'ın eleştirilerine "İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin manası yok. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşma da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunu arkasında bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim." şeklinde yanıt vermişti.

İşte bu gelişmelerin ardından Abdullah Gül'den gelen tepkiler için de Twitter'dan bir açıklama geldi:

Erdoğan'dan Abdullah Gül'ün KHK eleştirisine flaş cevap

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK sitemine flaş cevap!