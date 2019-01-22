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Tepkiler çığ gibiydi! Fazıl Say'dan Erdoğan açıklaması

Tepkiler çığ gibiydi! Fazıl Say'dan Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet etmesi nedeniyle bazı kesim tarafından eleştirilen ünlü piyanist Fazıl Say, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hayatta hatalar yapılabilir, Erdoğan da yapar, Say da yapar" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 14:34 - Güncelleme: 22-01-2019 14:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Fazıl Say’ın davetiyle “Truva Sonatı” konserine katılmıştı. ATO Congresium’daki konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etmişti. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etmişti. Ünlü piyanist Fazıl Say, yapılan eleştiriler üzerine ilk kez açıklama yaptı. 

Fazıl Say'ın 'Özeleştiri Konusu' başlıklı açıklaması şöyle:

"UZLAŞI KAPISI ARANIYORDU"
"Hatırlarsınız, "ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum" diye bir yazı yazmıştım geçen yaz. Bu haykırışım her yerde duyulmuştu. Sayın Erdoğan'ın annemin vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı aralanmak istiyordu. Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel ögeleri açısından, Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler vardı, nitekim pek çok konuşmasında -ve sıklıkla- "Biz kültür ve eğitim konularında maalesef başarılı olamadık" diyordu, bu bir özeleştiridir."

"SAY DA PEK ÇOK HATA YAPMIŞTIR"
"Hayatta hatalar yapılabilir, Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet Mehmet de yapar, insanız hata yaparız, hatadan dönmek hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur. Fazıl Say da pek çok hata yapmıştır hayatında, haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür, pek çok da haksızlığa da uğramıştır…"

TOPLUMSAL UZLAŞI KONUSU
"Her şey bir yana, umutlarımız olmadan nasıl yaşayacağız? Geleceğe nasıl bakacağız? Bir ülke, kendi yüksek kültürü, halk müziği, sanat musikisi, batı müzikleri ile yerelden evrensele, muhteşem adımlar atabilecekken, sentezler ile dünyaya katkı sağlayabilecekken, kendi farklılıkları arasında kültürlerarası köprüler kurabilecekken, tuhaf bir uçuruma sürüklenmekte, ve hepimiz düşeceğiz."

''KONSERİMDE OLMASINI İÇİN DİRETTİM''
"Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim, bu ilk buluşmanın Beştepe'de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim, KHK ile haksız yere mesleğinden edilmiş müzisyen dostlarımın hayatını kurtardık bu süreçte, ayrıca "kültür kurulu" diye bir devlet yapılanmasını yanlış bulduğumu da direttim. Bu süreçte memlekette pek çok güncel tartışmalar da yaşandı, çok zordu."

''ERDOĞAN SAYDI İLE KONSERİME GELDİ''
"Sonuçta bu ilk adımda; Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Ben özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz. Bakın; yerelden evrensele, Türkiye'de herkesin medarı iftiharı olabilecek yerlere varabiliriz. Belki de başaramayız, ama en azından ben Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 15:21 Bravo, işte gerçek sanatçı.Hem sanat hem hoşgörü...

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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FAZIL SAY KİMDİR?

Yazar ve müzikolog Ahmet Say'ın oğludur. Piyano eğitimini Ankara'da Mithat Fenmen ve Kamuran Gündemir, Düsseldorf'ta David Levine'den almıştır.Üç yaşındayken obuacı Ali Kemal Kaya ile ritmik jimnastik ve işitme alıştırmalar

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