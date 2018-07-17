Tepkiler çığ gibi! Mustafa Ceceli'ye bir darbe daha

Mustafa Ceceli'nin eski eşi İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konularından. Eski eşinin uygunsuz görüntülerini basına sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli'ye tepki yağıyor. Çıkan haberler ve tepkilerden sonra Ceceli bir şok daha yaşadı.

Tepkiler çığ gibi! Mustafa Ceceli'ye bir darbe daha

Geçen yıl boşanan Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik, farklı bir gerekçeyle yeniden mahkeme yolunda. Ceceli, Sinem Gedik'in İntizar’la özel görüşmeleri olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu; hem oğlunun velayetini istedi hem de nafaka kararının kaldırılmasını talep etti. Cevap haklarını kullanmadıklarını belirten Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktan, delillerin hukuka aykırı olduğunu söyledi. İntizar ise "Kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz" dedi.

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Tepkiler çığ gibi! Mustafa Ceceli'ye bir darbe daha

CİNSEL YÖNELİMİ BENİ İLGİLENDİRMİYOR : Mustafa Cecli ise yaptığı açıklamada "Kişilerin yönelimleri asla benim meselem olmadı, olamaz da. Beni ilgilendiren tek mesele küçücük evladımın psikolojik gelişimi ve travmalarıdır. Bu nedenle 3 Temmuz'da, içinde bulunduğum şok edici duruma rağmen en sağlıklı çözüm yolu olarak yargıya başvurdum ve velayet davası açtım. Kamerayı o eve ben koymadım. Görüntüleri basına sızdıracak son kişiyim" ifadelerini kullandı.

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Tepkiler çığ gibi! Mustafa Ceceli'ye bir darbe daha

Yankıları devam eden olay sonrası hem ünlü isimlerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki alan Ceceli’ye, şimdi de radyolardan ambargo uygulaması geldi. Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Mustafa Ceceli’ye radyolardan ambargo konulduğunu ve Ceceli’nin çok sayıda konser programının da iptal olduğunu iddia etti.

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Tepkiler çığ gibi! Mustafa Ceceli'ye bir darbe daha

Ceceli ile ilgili kendi internet sitesinde gece saatlerinde bir yazı kaleme alan Akay, “Edindiğim bilgiye göre Radyo D, Show Radyo, Süper Fm ve Best FM gibi çok sayıda ulusal radyo aldığı ortak kararla, playlistlerinden Mustafa Ceceli’nin şarkılarını çıkarttı ve Ceceli’nin çok sayıda konseri de iptal oldu.” ifadelerini kullandı.

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