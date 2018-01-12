Tepkiler çığ gibi! Dayanamadı sonunda çıldırdı

Şarkıcı Nez, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret ve tehdit mesajlarının görüntülerini delil olarak savcılığa sunup yüzlerce hayranından şikayetçi oldu. Sesiyle ve kıvrak danslarıyla bir döneme damgasını vuran Nez, 6 yıl önce kendisini şöhrete kavuşturan Q Jazz Bar'ın şu an hayatta olmayan sahipleri Mehmet Ali Açılmış ile Esen Açılmış'a alacak davası açmıştı. Bu dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Nez'in 518 bin liralık borcunun tahsil edilmesine karar verildi. Karar sonrası şarkıcının, ölen çiftin oğulları Ali Açılmış'ın anne ve babasından kalan emekli maaşına tedbir koydurduğu iddia edildi.