Tepkiler çığ gibi! Dayanamadı sonunda çıldırdı

Şarkıcı Nez, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret ve tehdit mesajlarının görüntülerini delil olarak savcılığa sunup yüzlerce hayranından şikayetçi oldu. Sesiyle ve kıvrak danslarıyla bir döneme damgasını vuran Nez, 6 yıl önce kendisini şöhrete kavuşturan Q Jazz Bar'ın şu an hayatta olmayan sahipleri Mehmet Ali Açılmış ile Esen Açılmış'a alacak davası açmıştı. Bu dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Nez'in 518 bin liralık borcunun tahsil edilmesine karar verildi. Karar sonrası şarkıcının, ölen çiftin oğulları Ali Açılmış'ın anne ve babasından kalan emekli maaşına tedbir koydurduğu iddia edildi.
"PARAM YOK" Tedbir sonrası Nez'e ulaşan 19 yaşındaki Ali Açılmış, eniştesi ve halasıyla birlikte yaşadığını, babasının arkadaşının sağladığı bursla geçindiğini ve parasız kaldığını söyledi. Ali Açılmış, "İnsan bunu düşmanına yapmaz. Cebimde para yok. Nez Abla ne olur blokeyi kaldır" dedi.
Nez, Açılmış'ın açıklamasına şöyle karşılık verdi: "Hiç kimsenin emekli maaşına bloke koydurtmadım. Bu bir yalan ve hiç hoş bir şey değil. Dava, anne ve babası hayattayken sonuçlandı. Bu tarz konularda duygu sömürüsü olarak kullanılmak istemiyorum."
YÜZLERCE ŞİKAYET: 19 yaşındaki gencin sitemi sonrası sosyal medyada hakaret ve tehdide maruz kalan ünlü şarkıcı, bu sözlerin görüntülerini delil olarak savcılığa sundu, yüzlerce hayranından şikayetçi oldu. Bu şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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