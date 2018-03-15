Tepkiler çığ gibi! Çıplak poz verdi ülke ayağa kalktı

Tayland'ın gözde tatil mekanlarından Ko Samui'de bir turistin yaptıkları tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Kadına duyulan öfkenin sebebi ise çok ilginç... Bir kesim tarafından kutsal kabul edilen kayanın yanına gidip, çıplak bir şekilde poz veren kadın ülkede infial uyandırdı. Şimdi her yerde turist kadın aranıyor.

Herkes bu hareketin tüm ülkeye hakaret olduğunu düşünüyor. Tayland'da bu kaya kutsal sayılıyor. Peki bu kaya neden kutsal?Ölü bir adamın ruhuna ait olduğuna dair inanış yaygın olan ada da, taşa yapulan bu hareket tüm ülke kanalların yer aldı.