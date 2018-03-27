Tepkiler çığ gibi! Aşırı seksi diye hükümetten görülmemiş yasak

Kamboçya doğumlu 24 yaşındaki aktris Denny Kwan'ın film çekmesi 'fazla seksi' olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Facebook'ta 300 bin takipçisi bulunan Kwan, konu üzerine bir açıklama yaptı. Kwan, suçlamaları reddederken, diğer oyuncuların rollerinden farklı 'aşırı seksi rolleri' oynamadığını açıkladı. Kwan, "Kamboçya'da bir sürü kadın oyuncu filmlerde soyunuyor, öpüşüyor ve erotik sahnelerde yer alıyor... Ben kültürümü biliyorum ve buna göre davranıyorum. Kimseye rahatsızlık vermek istemem" dedi.