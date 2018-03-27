Tepkiler çığ gibi! Aşırı seksi diye hükümetten görülmemiş yasak

Kamboçyalı aktris Denny Kwan'ın film çekmesi 'fazla seksi' olduğu gerekçesiyle Kültür Bakanlığı tarafından yasaklandı.

Tepkiler çığ gibi! Aşırı seksi diye hükümetten görülmemiş yasak

Kamboçya doğumlu 24 yaşındaki aktris Denny Kwan'ın film çekmesi 'fazla seksi' olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Facebook'ta 300 bin takipçisi bulunan Kwan, konu üzerine bir açıklama yaptı. Kwan, suçlamaları reddederken, diğer oyuncuların rollerinden farklı 'aşırı seksi rolleri' oynamadığını açıkladı. Kwan, "Kamboçya'da bir sürü kadın oyuncu filmlerde soyunuyor, öpüşüyor ve erotik sahnelerde yer alıyor... Ben kültürümü biliyorum ve buna göre davranıyorum. Kimseye rahatsızlık vermek istemem" dedi.

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Tepkiler çığ gibi! Aşırı seksi diye hükümetten görülmemiş yasak

24 yaşındaki aktris Denny Kwan, Kültür Bakanlığı'na yaptığı çağrıda "Peki o zaman beni kızınız gibi eğitin!" ifadelerini kullandı. Kamboçya'da bazı sivil toplum kuruluşları ise bu yasağı 'eşitliğe aykırı' bularak tepki gösterdi. Kadın Hakları Örgütleri, Kültür Bakanlığı'nı 'ayrımcılık' yapmakla suçladı. Kamboçya halkı, güzel oyuncuya destek verirken hükümetin bu anlamsız yasağını eleştirdi.

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Tepkiler çığ gibi! Aşırı seksi diye hükümetten görülmemiş yasak

24 yaşındaki aktris Denny Kwan, dünya basınında geniş yer alınca güzel oyuncuya destek çığ gibi büyüdü.

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Tepkiler çığ gibi! Aşırı seksi diye hükümetten görülmemiş yasak

İşte Denny Kwan'in fotoğrafları...

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