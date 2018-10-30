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Tepkiler çığ gibi: Asıl suçlu Comolli

Tepkiler çığ gibi: Asıl suçlu Comolli

Fenerbahçe yönetimi Cocu’yu kovdu ama taraftarlar asıl faturayı Comolli’ye kesti. Fenerbahçeliler, transferdeki başarısızlığın sebebi olarak Comolli gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 11:11 - Güncelleme: 30-10-2018 11:11

Ankaragücü maçında son düdüğün çalmasının hemen ardından kısa bir açıklama ile Cocu'nun gönderildiğini açıklayan Fenerbahçe yönetimine ilk tepki Fener taraftarından geldi.

Sanal alemde yönetime verip veriştiren Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Cocu'yu hemen kurban ettiniz. Peki o zaman Comolli neden duruyor. Bu transferleri Cocu mu yaptı. Cocu gittiyse Comolli neden duruyor?" ifadelerini kullandılar.

MEVCUT KİMYAYI DA BOZDU
Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmeden önce hiçbir hazırlığının olmadığı, 100 kişilik futbolcu havuzunun inandırıcı olmadığını söyleyen taraftarlar, "Cocu bile takımın başına son anda getirildi. Comolli takıma hiç dokunmasa daha iyiydi. Mevcut kimyayı da bozdu" dediler. Futbol otoriteleri de asıl sorumlunun Comolli olduğunu söylediler.
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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 11:26 sahterkar fransız senin eserin bunlar defol acilen tek et ülkeyi

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