Tepkiler çığ gibi: Asıl suçlu Comolli

Ankaragücü maçında son düdüğün çalmasının hemen ardından kısa bir açıklama ile Cocu'nun gönderildiğini açıklayan Fenerbahçe yönetimine ilk tepki Fener taraftarından geldi.

Sanal alemde yönetime verip veriştiren Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Cocu'yu hemen kurban ettiniz. Peki o zaman Comolli neden duruyor. Bu transferleri Cocu mu yaptı. Cocu gittiyse Comolli neden duruyor?" ifadelerini kullandılar.

MEVCUT KİMYAYI DA BOZDU

Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmeden önce hiçbir hazırlığının olmadığı, 100 kişilik futbolcu havuzunun inandırıcı olmadığını söyleyen taraftarlar, "Cocu bile takımın başına son anda getirildi. Comolli takıma hiç dokunmasa daha iyiydi. Mevcut kimyayı da bozdu" dediler. Futbol otoriteleri de asıl sorumlunun Comolli olduğunu söylediler.

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