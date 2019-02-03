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Tepki çeken olayla ilgili flaş gelişme! 5 yaşındaki çocuğa...

Tepki çeken olayla ilgili flaş gelişme! 5 yaşındaki çocuğa...

ORDU'da, 5 yaşındaki çocuğunun eline kurusıkı vererek, ateş ettirdiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan babanın, Ramazan Yazar (27) olduğu belirlendi. Valilik tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyette ifadesi alınan Yazar ise serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 21:47 - Güncelleme: 03-02-2019 21:47

ORDU'nun Altınordu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesinde çay ocağı işleten Ramazan Yazar, ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuğunun eline kurusıkı vererek, ateş ettirip, bu anların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Görüntüler, bir televizyon kanalının ihbar hattına gönderilince haberi yapılarak, yayınlandı. Tepki çeken görüntüler üzerine Ordu Valiliğince inceleme başlatıldı. Küçük çocuğun babasının, Ramazan Yazar olduğu belirlendi. Valilik tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyette ifadesi alınan Yazar ise serbest bırakıldı.

Valiliğin açıklamasında, tepki çeken görüntülerdeki silahın muhafaza altına alındığı belirtilerek, "Ulusal televizyonlarda yayınlanan, bir babanın küçük yaştaki çocuğuna tabanca ile ateş ettirmesi görüntüleri üzerine Valiliğimizce inceleme başlatılmıştır. Olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, suç aleti tabanca muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır" denildi.

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