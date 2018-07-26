Tepki çeken görüntüler! Karaya vuran yunus balığını böyle doğradılar

BURSA'nın Gemlik İlçesinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi. O anlar vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntü vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ: Olay, Gemlik'in Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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