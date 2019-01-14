Tepki çeken görüntü! Zabıta çocuklara sattıkları çiçekleri yedirdi

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Kirman kentinde sokaklarda çiçek satan iki çocuğu alıkoyan zabıta görevlisi, çocuklardan zorla sattıkları çiçekleri yemelerini istiyor. Bununla da yetinmeyen görevli, çocukları, çiçeklerin gövde kısmı ve plastik ambalajını da yemeye zorluyor.

Videoda, çocuklardan biri " plastikleri yemesem olur mu ?" diyerek yalvarıyor. Çocuklara sürekli küfür eden zabıta personeli, "yemezseniz sizi kampa gönderirim" diye tehdit ediyor. Çocuklara yapılan davranış, ülkede büyük tepkilere neden olunca, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Muhammed Şeriatmedari, ilgili kurumlardan derhal olaya müdahil olmasını istedi.

Kirman Belediyesi, ilgili şahsin iş akdine son verirken, Savcılık, olayın çocukları işkence kapsamına girdiği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı. Afgan kökenli olduğu anlaşılan çocukların bulunmasını isteyen Kirmen Belediye Başkanı Mihran Alimzade, belediye binasında ağırladığı çocuklara çiçek ve çikolata vererek gönüllerini almaya çalıştı.

  • Dünya 14 Ocak 2019 16:07
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • cccvbcvbv 14 Ocak 2019 16:21 Yaa arkadaş bu insanlara okullarda önce insan olma dersini versinler..Bunlar çocuk yaa, bu yapılır mı !!!

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