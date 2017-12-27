Tepeden tırnağa böyleydi her şeyi bıraktıktan sonraki hali vahim

Vücut geliştirme özellikle erkeklerin ilgi duyduğu bir alan. Vücut geliştirme sporunun karanlık yüzlerinden biri steroid... Tepeden tırnağa kaslı bir görünüm için yıllarca çabalayıp, yediğine içtiğine dikkat eden bu insanlar bu düzeni bırakında inanılmaz bir hale bürünüyor. Bir zamanlar dünyada fotoğrafları insanlara ilham veren ve vücut geliştirmede öncülük yapan birçok isim şimdi eski hallerine hiç benzemiyor. Mustafa Mohammad isimli vücut geliştirmeci ise buna en bariz örneklerden biri...



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Vücut geliştirme özellikle erkeklerin ilgi duyduğu bir alan. Vücut geliştirme sporunun karanlık yüzlerinden biri steroid... Tepeden tırnağa kaslı bir görünüm için yıllarca çabalayıp, yediğine içtiğine dikkat eden bu insanlar bu düzeni bırakında inanılmaz bir hale bürünüyor. Bir zamanlar dünyada fotoğrafları insanlara ilham veren ve vücut geliştirmede öncülük yapan birçok isim şimdi eski hallerine hiç benzemiyor. İşte öncesi ve sonrasıyla, vücut geliştirenlerin öncesi ve sonrası halleri...



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Vücut geliştirme özellikle erkeklerin ilgi duyduğu bir alan. Vücut geliştirme sporunun karanlık yüzlerinden biri steroid... Tepeden tırnağa kaslı bir görünüm için yıllarca çabalayıp, yediğine içtiğine dikkat eden bu insanlar bu düzeni bırakında inanılmaz bir hale bürünüyor. Bir zamanlar dünyada fotoğrafları insanlara ilham veren ve vücut geliştirmede öncülük yapan birçok isim şimdi eski hallerine hiç benzemiyor. İşte öncesi ve sonrasıyla, vücut geliştirenlerin öncesi ve sonrası halleri...

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