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TEPAV'dan korkutucu rapor! Yerli sermaye kaçıyor

TEPAV'dan korkutucu rapor! Yerli sermaye kaçıyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) yayınladığı raporda mayıs ayı itibarıyla Türkiye'den çıkan yerli sermayenin 3 milyar dolar sınırına yaklaştığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 12:26 - Güncelleme: 14-07-2018 12:26

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in aktardığı TEPAV raporuna göre, 5 ayda Türkiye'den giden yerli sermaye 2.98 milyar dolara yükseldi. Türkiye'ye giren yabancı sermaye ise 8 yıl aradan sonra ilk kez 10 milyar dolar sınırının altına düştü. 

Raporda yerli sermayenin ülke dışına kaçışında hızlanma, yurtdışındaki yabancı sermayenin ülkeye girişinde ise yavaşlama olduğu tespit edildi.

6.5 PUANLIK ARTIŞ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren TEPAV, Türkiye 'ye gelen ve Türkiye 'den giden doğrudan yatırımlardaki gelişmeleri içeren raporunun mayıs sayısını yayımladı. Rapora göre, Türkiye'den yurtdışına giden (ODI) ve yurtiçine gelen (FDI) doğrudan yatırımların seyrini gösteren ODI/FDI oranı mayıs sonunda, geçen yılın sonuna göre 6.5 puan birden yükselerek yüzde 24.8'den yüzde 31.3'e çıktı. Bu oran bir önceki nisan ayında yüzde 27.7 düzeyindeydi. ODI/FDI oranındaki yükseliş, Türkiye 'de yerleşiklerin, yani yerli sermayenin yurtdışına yönelişinin, yabancıların yurtiçine yönelişinden daha hızlı arttığını belirtiyor.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in aktardığı TEPAV raporuna göre, 5 ayda Türkiye'den giden yerli sermaye 2.98 milyar dolara yükseldi. Türkiye'ye giren yabancı sermaye ise 8 yıl aradan sonra ilk kez 10 milyar dolar sınırının altına düştü. 

Raporda yerli sermayenin ülke dışına kaçışında hızlanma, yurtdışındaki yabancı sermayenin ülkeye girişinde ise yavaşlama olduğu tespit edildi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI GÜVENİ ARTIRMALI'
Yatırımcıların ülkeye giriş ya da ülkeden kaçış yönündeki kararlarını, hukuki düzenlemeler, siyasi, ekonomik istikrar gibi durumların etkilediği belirtildi.

Kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye ekonomisi ve bankalara yönelik 'kırık' not uyarılarına işaret edilirken, uygulanmaya başlanan 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine' sermaye girişini artırmada önemli rol düştüğü uyarısı yapıldı.

Raporda, "Haziran seçimleri ile birlikte hayata geçen yeni hükümet sisteminde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, ekonomideki güven ortamını iyileştirecek politikaların uygulanması, yatırımcının ilgisinin artmasında kilit rol oynayacaktır" denildi.

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  • Misafir 14 Temmuz 2018 12:45 HAK HUKUK ADALET VE DAMAT ile Türk Lirası'nın düşüşü: Toparlanma nasıl mümkün olur?.......

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