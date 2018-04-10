Teoman'ın gün yüzüne çıkmamış anıları!

Aslında, yirmi küsur yıllık röportaj arşivim ofisimizin duvarlarında boylu boyunca duruyordu ve ben bunlardan bir seçki yapıp yayınlamak istedim. Sonra aklıma geldi, yıllar boyunca bazı gazetelere, dergilere yazılar yazmıştım ara sıra, onları da bu kitaba ekleyeyim dedim. Sonrasındaysa iş çığırından çıktı, kendimi bu kitabı yazar buldum. Önceleri biraz hikâye ve bol röportaj seçkisi hayal etmişken, hikâyeler arttı, röportajlar kısaldı. (Bu röportaj seçkisini daha sonra ayrı bir kitap olarak yayımlayacağım.)