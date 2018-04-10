Teoman'ın gün yüzüne çıkmamış anıları! "Ya homo olsaydım"

Teoman'ın hiç bilinmeyen sırlarını anlattığı anı kitabı Fasa Fiso şimdiden çok konuşulacak gibi duruyor. Teoman, 20'li yaşlarındayken annesinin kendisinin çapkınlıklarından dert yandığını belirtip, "Anneme ya homo olsaydım daha mı iyiydi"demiş.

Teoman'ın gün yüzüne çıkmamış anıları!

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Teoman çıkardığı 'Fasa Fiso' adlı anı kitabında kendisiyle ilgili hiç bilinmeyenleri anlattı. Teoman, 20'li yaşlarındayken annesinin kendisinin çapkınlıklarından dert yandığını belirtip, "Anneme ya homo olsaydım daha mı iyiydi" dedikten sonra hemen telaşlanıp, "Aman Allah korusun, cık cık" deyip tahtaya vurup konuyu bitirmişti" ifadelerine yer verdi. Teoman'ın, çocuk Teoman’dan rock yıldızı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlattığı Fasa Fiso adlı kitabı, 6 Nisan’da raflardaki yerini aldı.

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Teoman'ın gün yüzüne çıkmamış anıları!

DAHA SONRA BİR DE RÖPORTAJ SEÇKİSİ YAYINLAYACAK: Kitapta, çocuksu bir mesleğe hayatını vermiş bir kişinin hikâyelerinin bulunduğunu belirten Teoman, kitapla ilgili kendi yazdığı basın bülteninde şu ifadeleri kullandı: “Kitabım Fasa Fiso bitip de, iş basın bülteni yazmaya gelince, bari birinci elden ben yazayım dedim bülteni. Fasa Fiso kitabını başta böyle tasarlamamıştım ben.

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Teoman'ın gün yüzüne çıkmamış anıları!

Aslında, yirmi küsur yıllık röportaj arşivim ofisimizin duvarlarında boylu boyunca duruyordu ve ben bunlardan bir seçki yapıp yayınlamak istedim. Sonra aklıma geldi, yıllar boyunca bazı gazetelere, dergilere yazılar yazmıştım ara sıra, onları da bu kitaba ekleyeyim dedim. Sonrasındaysa iş çığırından çıktı, kendimi bu kitabı yazar buldum. Önceleri biraz hikâye ve bol röportaj seçkisi hayal etmişken, hikâyeler arttı, röportajlar kısaldı. (Bu röportaj seçkisini daha sonra ayrı bir kitap olarak yayımlayacağım.)

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Teoman'ın gün yüzüne çıkmamış anıları!

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