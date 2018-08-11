Teoman: Yanlış anlaşılma olmasın hanımefendi kemancım

Rock şarkıcısı Teoman Cihangir'de bir kadın arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmak istemeyen Teoman, kendisini görüntüleyen muhabirlerin “Sevgiliniz mi?” soruları karşısında gülüp “Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Hanımefendi kemancım. Konser öncesi hazırlıkları konuşuyoruz” diye açıklama yaptı.

ARKADAŞI ORKESTRASINDAN ÇIKTI: Genç kızın, Teoman’ın orkestrasında keman çalan Melisa Uzunarslan olduğu ortaya çıktı.