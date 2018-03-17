Teoman iki kadınla gecelerde: Hangimizi yazacaksınız ?

Teoman önceki gece Asmalımescit’teki Corridor Bar’daydı. Ünlü rock’çı gecenin sonunda mekandan Alev Keskin, Zeynep Yüksektepe ve Aslı Atamer’le ayrıldı. Karaköy Junk’ın sahibi olan Aslı Atamer, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Üçümüz de yakın arkadaşıyız, hangimizi yazacaksınız?” diye sordu.

Teoman önceki gece Asmalımescit’teki Corridor Bar’daydı. Ünlü rock’çı gecenin sonunda mekandan Alev Keskin, Zeynep Yüksektepe ve Aslı Atamer’le ayrıldı. Karaköy Junk’ın sahibi olan Aslı Atamer, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Üçümüz de yakın arkadaşıyız, hangimizi yazacaksınız?” diye sordu. Daha sonrasında muhabirlerin şaşkın bakışları arasında yollarına devam eden üçlü, birlikte aynı binadan giriş yaptılar. Twitter

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Teoman önceki gece Asmalımescit’teki Corridor Bar’daydı. Ünlü rock’çı gecenin sonunda mekandan Alev Keskin, Zeynep Yüksektepe ve Aslı Atamer’le ayrıldı. Karaköy Junk’ın sahibi olan Aslı Atamer, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Üçümüz de yakın arkadaşıyız, hangimizi yazacaksınız?” diye sordu. Daha sonrasında muhabirlerin şaşkın bakışları arasında yollarına devam eden üçlü, birlikte aynı binadan giriş yaptılar. Twitter

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Teoman önceki gece Asmalımescit’teki Corridor Bar’daydı. Ünlü rock’çı gecenin sonunda mekandan Alev Keskin, Zeynep Yüksektepe ve Aslı Atamer’le ayrıldı. Karaköy Junk’ın sahibi olan Aslı Atamer, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Üçümüz de yakın arkadaşıyız, hangimizi yazacaksınız?” diye sordu. Daha sonrasında muhabirlerin şaşkın bakışları arasında yollarına devam eden üçlü, birlikte aynı binadan giriş yaptılar. Twitter

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