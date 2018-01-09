Tente üzerinde can pazarı! İtfaiyeden ilginç saç taktiği

Çin'de intihar etmek için pencere önündeki tenteye çıkan kadın ilginç bir yöntemle kurtarıldı. İntihar etmek üzere tente üzerinde bekleyen kadına yardım etmek için çalışma başlatan itfaiye, kadının arkasındaki pencereden asılarak saçlarını tuttu. Görüntülerde pencereden asılan itfaiye görevlisi, kadını saçlarından tutarak intihardan kurtarıyor. Saçlarından tuttuğu kadını bir süre kendine çeken görevli, daha sonra da yardımlar eşliğinde kadını pencereden içeri alyor. İşte o ilginç götüntü.

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