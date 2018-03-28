Tenisten sonra yapacağı işi açıkladı

Kanadalı tenisçi Genie Bouchard, kariyerini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir karar alabileceğini söyledi. 24 yaşındaki Genie Bouchard, tenisi bıraktıktan sonra modellik yapabileceğini açıkladı. Şu anda odaklandığı tek şeyin dünya sıralamasında yeniden üst basamaklara tırmanmak olduğunu söyleyen seksi raket, "Ancak tenisi bıraktığımda modellik bir seçenek olabilir." ifadelerini kullandı.

Daha önce Sports Illustrated'e de poz veren genç raket kameralara hiç yabancı değil. Genie Bouchard şimdiden olası yeni işine kendini hazırlamaya başladı bile. Instagram'da iki milyona yakın takipçisi bulunan güzel tenisçi, özel hayatına dair birçok paylaşımını sosyal medyada hayranlarının gözlerinin önüne sergilemekten kaçınmıyor.