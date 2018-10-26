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Teneffüste ağaca çıktı, bacağından oluyordu!

Teneffüste ağaca çıktı, bacağından oluyordu!

Teneffüste okul bahçesinde oyun oyan 8 yaşındaki kız öğrencinin bacağı iki ağacın arasına sıkıştı. Okul yetkilileri yardım için itfaiyeyi çağırdı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 13:48 - Güncelleme: 26-10-2018 13:48

BALIKESİR’de 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Hülya Koyunoğlu arkadaşlarıyla birlikte ders arasında bahçeye çıktı. Okul bahçesinde bulunan ağaca tırmanmak isteyen Hülya Koyunoğlu'nun bacağı iki ağaç arasına sıkıştı. Küçük kızı önce arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. 

Bunun üzerine öğrenciler öğretmenlerine haber verdi. Öğretmenler de başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ayırıcı makas yardımı ile küçük Hülya’nın bacağını, iki ağaç arasından çıkarı.

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