Temmuz 2018 enflasyonu ne kadar memur ve emekli zammı

Enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Enflasyon farkı ve Temmuz zammı toplamı: Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.

Memur ve memur emeklisi toplam zammı : Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak.



İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

İLK ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

ENFLASYON RAKAMLARI : Enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı veriler ise şöyle;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,61 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,49 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede %4,76, ulaştırmada %2,66, ev eşyasında %2,24 ve eğlence ve kültürde %2,16 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %18,91, gıda ve alkolsüz içecekler %18,89, çeşitli mal ve hizmetler %16,79 ve lokanta ve oteller %13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %3,69 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %10,52 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %17,38 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,58 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Haziran 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

BEKLENTİLER HANGİ YÖNDEYDİ?

TÜİK tarafından 3 Temmuz Salı günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,36 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,04 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,27 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 11,10, en yüksek yüzde 13,20 oldu.