Temizlikten bıkan kadından akılalmaz icat

ABD’de Oregon’da yaşayan Frances Gabe: Bulduğu çözümün adı ise kendi kendini temizleyen ev...

ABD’de Oregon’da yaşayan Frances Gabe: Bulduğu çözümün adı ise kendi kendini temizleyen ev... Gabe, çocukluğunda kendini temizleyen evin hayalini kurar. II. Dünya Savaşından sonra elektrik mühendisi olan eşi ile birlikte yapı onarımı işinde 45 yıl çalışır. Hayalini kurduğu evi kağıt üzerinden hayata geçirmesi 30 yılını alır. Bu evin tasarımı için öncelikle evin her odasının tavanına tek bir düğmeye basarak odanın her tarafına önce sabunlu su, ardından temiz su püskürten ve ardından da kurutan bir alet yerleştirmiş. Twitter

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Tabi ki öncesinde duvarlar, tavanlar ve döşemeler su tutucu bir malzeme ile kaplamış. Ayrıca döşemelere köşelere doğru çok hafif bir eğim verildiğinden, döşeme üzerinde kalan fazla su iki köşedeki drenaj sisteminden kendiliğinden atılacak şekilde zemin planlanmış. Oda içerisindeki aksesuarlar, kitaplar plastikle sudan etkilenmeyecek biçimde kaplanmış. Evdeki perde, halı gibi kendi tabirince toz toplayıcı olan tekstil ürünleri de kullanılmamış. Twitter

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Klozet, küvet ve lavabo kendi kendini basınçlı su sistemi ile temizliyor. Kitapların tozu özel bir sistemle emiliyor; şöminedeki bir drenaj sistemi külleri topluyor; bulaşık makinesinde yıkanan ve kurutulan kap kacak raylı bir sistemle dolaba yerleştiriliyor; aynı şekilde çamaşır makinesi elbise dolabı ile birlikte tasarlandığından yıkanan ve kurutulan çamaşırlar aynı zamanda dolaba yerleşmiş oluyor. vs. vs. Ev ABD’de Oregon’da sıkça ziyaretçi alıyor ve 25 dolara da bu deneyimi yaşamak isteyenler için hala konaklama hizmeti veriyor. Twitter

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