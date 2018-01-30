Temel Paşanın Burseya ziyaretinde dikkat çeken detay!

2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ele geçirilen Burseya Dağı'nda askerlerimizi ziyaret etti. Burseya Dağı'nı ziyaret eden 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'e eşlik eden bir komandonun sol omzunda, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağının yer aldığı 'peç' dikkat çekti.