Temel Paşanın Burseya ziyaretinde dikkat çeken detay!

Zeytin Dalı harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının önceki gün terör örgütünün kontrolündeki Burseya Dağı'nı ele geçirmesinden sonra, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ele geçirilen Burseya Dağı'nda askerlerimizi ziyaret etti. Burseya Dağı'nı ziyaret eden 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'e eşlik eden bir komandonun sol omzunda, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağının yer aldığı 'peç' dikkat çekti.
işte o ziyaretten kareler...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER