Temel Karamollaoğlu'ndan yumruk açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu niye yumruk gösterdi? Sahiden de Milli Görüş’ün ünlü işareti dururken niye yumruk kaldırmıştı? Herkesin merak ettiği soruyu Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, olayın baş aktörü Karamollaoğlu'na sordu. Zeyrek, telefonla konuştuğu Saadet Partisi liderinin yanıtını köşesine taşıdı.

"GAZA DELDİK DİYELİM"

“Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim.”

GÜL'Ü ZİYARET EDECEK

Karamollaoğlu'nun 2019 seçimleri öncesi önümüzdeki günlerde istişare amaçlı CHP, İYİ Parti ve Abdullah Gül'ü ziyaret edeceğini aktaran Zeyrek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Karamollaoğlu, erken seçim konusunda tek karar vericinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak AK Parti yöneticilerinin bile bu konuda tahminde bulunamayacağını söyledi. Meclis çalışmalarına bakarak kendi aralarında “Cumhurbaşkanı muhalefetin en hazırlıksız, kendilerinin en avantajlı olduğu tarihte seçim yapmak isteyecek. Sonbahar, ekim-kasım ayları ihtimal dahilinde” değerlendirmesini yaptıklarını aktardı.

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