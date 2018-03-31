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Temel Karamollaoğlu'ndan yumruk açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan yumruk açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yumruk kaldırırken çekilen görüntüsü çok konuşuldu. İşte o yumruğun hikayesini Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e anlattı.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 08:03 - Güncelleme: 31-03-2018 08:03

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu niye yumruk gösterdi? Sahiden de Milli Görüş’ün ünlü işareti dururken niye yumruk kaldırmıştı? Herkesin merak ettiği soruyu Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, olayın baş aktörü Karamollaoğlu'na sordu. Zeyrek, telefonla konuştuğu Saadet Partisi liderinin yanıtını köşesine taşıdı.

"GAZA DELDİK DİYELİM"
“Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim.”

GÜL'Ü ZİYARET EDECEK
Karamollaoğlu'nun 2019 seçimleri öncesi önümüzdeki günlerde istişare amaçlı CHP, İYİ Parti ve Abdullah Gül'ü ziyaret edeceğini aktaran Zeyrek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Karamollaoğlu, erken seçim konusunda tek karar vericinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak AK Parti yöneticilerinin bile bu konuda tahminde bulunamayacağını söyledi. Meclis çalışmalarına bakarak kendi aralarında “Cumhurbaşkanı muhalefetin en hazırlıksız, kendilerinin en avantajlı olduğu tarihte seçim yapmak isteyecek. Sonbahar, ekim-kasım ayları ihtimal dahilinde” değerlendirmesini yaptıklarını aktardı.

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hakan 31 Mart 2018 08:49 sırf akpartiden oy çalsın diye temel karamollaoğlunu parlatan kesimler, sandık başına gittiğimizde ona oy vermeyecekler ortada bırakacaklar. yalan mı?

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KİMDİR ?
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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