Temel Karamollaoğlu'ndan Beştepe kararı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törene katılacak. Bu arada "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar, Ankara'ya gelmeye devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.
Karamollaoğlu’nun bugün akşam saatlerinde Beştepe’de gerçekleştirilecek “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne katılacağı bildirildi.
Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada Karamollaoğlu’nun bugün 16.00’da Erdoğan’ın yemin töreninin ardından 18.00’da Külliye’deki törene katılacağı bildirildi.
KONUKLAR ANKARA'YA GELMEYE BAŞLADI
Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.
Törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang oldu.
Törene katılacak liderlerden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir özel jetleriyle Esenboğa Havalimanı'na vardı.
Başkente 12.55’te ayak basan Taçi ile 13.00’da ulaşan Beşir'i Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci resmi törenle karşıladı.
Taçi ve Beşir, törenin ardından Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu’nda misafir edildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ
Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.
Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurul'da yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.
Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.
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