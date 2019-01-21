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Temel Karamollaoğlu: Oturup ağlayacak halimiz yok!

Temel Karamollaoğlu: Oturup ağlayacak halimiz yok!

DENİZLİ 'de partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ''seçim sürecinde teşkilatlarının yoğun bir tempoda çalışması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Beklediğimiz neticeler ortaya çıkmayınca oturup ağlayacak halimiz yok'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 10:14 - Güncelleme: 21-01-2019 10:14

Saadet Partisi Denizli İl Başkanlığı'nın ilçe adayları tanıtım toplantısı Bereketler Toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasında hükümete yüklendi, seçim vaatlerini açıkladı. Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan unuttu. Sofrasına simit geliyor mu bilmem ama çay mutlaka geliyordur. 2002 yılında meydanlara çıktıklarında çay simit hesabı yapardı.

Niye bu hesabı şimdi yapmıyorsun? Beceremediniz arkadaş. Türkiye'nin ekonomisini geliştiremediniz, güçlendiremediniz. Fabrikaları kapatarak ekonomi güçlenmez. Tarımı öldürerek ekonomi güçlenmez. Tarım her ülkenin bir numaralı meselesidir. İktidara gelirsek ilk yapacağımız iş; ekilebilir arazilerden boş kalan 1 dönüm arazi bile boş kalmayacak" dedi.

SEÇİM SİSTEMİNE GÜVENEMİYORUM: Seçim sürecinde teşkilatlarının yoğun bir tempoda çalışması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Beklediğimiz neticeler ortaya çıkmayınca oturup ağlayacak halimiz yok. İnsanlar zorla yola gelmiyorlar. İnsanlar anca başlarına taş düştüğü zaman oturup dertlenmeye başlıyorlar. O taş düşmeden biz insanları uyarmakla mükellefiz. Teşkilatlarımız bunun için azimle çalışacak. Herkese ulaşacağız.

SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ: Her eli sıkacağız. Herkesin gönlünü alacağız. Ama şunu da söyleyeceğiz;  sadece gönül almakla bu iş olmuyor. Bu iş sandıkta bitiyor. Sandıklara sahip çıkacağız. Şu anda seçmen sandık listelerinde epeyce tereddütler gündeme getirildi. Aslında bizim seçim sistemimiz, dünyadaki en makul en güvenilir sistemlerden bir tanesiydi. Ama bu arkadaşlar göreve geldiklerinden beri o kadar çok değişiklikler yaptılar ki, güven kalmadı. Güvenemiyorum." diye konuştu.

12 İLÇENİN ADAYI BELLİ OLDU: Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından 12 ilçenin Belediye Başkan Adayları tanıtıldı. SP'den Babadağ-Bilal Osman Zeybek, Çameli-Mevlüt Sönmez, Çardak-Bürhan Tokay, Çivril-Murat Sarı, Güney-Haydar Çallıer, Honaz-Nail Şimşek, Kale-Ahmet Yılmaz, Sarayköy -Ramazan Öztürk, Serinhisar-Ömer Yağcıoğlu, Merkezefendi-Taner İzgi, Pamukkale-Ramazan Salim, Tavas-Bayram Ünlü isimleri açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi adayı ise henüz açıklanmadı.

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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