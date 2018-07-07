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Temel Karamollaoğlu: Makul çoğunluğun takdirini kazandık

Temel Karamollaoğlu: Makul çoğunluğun takdirini kazandık

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Saadet Partisi'nin bu seçimlerde aldığı sonuç, rakamlarla ölçülmeyecek kadar kıymetlidir. Hamdolsun Saadet Partisi bu seçimlerde duruşu ile toplumun makul çoğunluğunun takdirini kazanmıştır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 13:14 - Güncelleme: 07-07-2018 13:14

Ankara'da SP tarafından Türkiye Barolar Birliği'nde seçim değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

Karamollaoğlu, konuşmasında ilk olarak toplantıya katılan partililere teşekkür etti. 24 Haziran seçimleri sonrası geniş katılımlı ilk büyük toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

İktidar ve Meclis'e başarılar dileyen Karamollaoğlu, "Hayırlı kararlar olursa elbette bizi memnun edecek. Yanlış adımlar atıldığı takdirde hep birlikte çekeceğiz. Başarının sırrı aslında bütün milleti kucaklama ile başlar. Yapılacak hizmetler dostça yapılmalı, bütün millet göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Çünkü alacakları kararlar hepimizi yakından ilgilendirecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde '50+1'in üzerinde oy alarak seçildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Temennimiz odur ki Türkiye bir an evvel karşı karşıya olduğu problemlerin üzerinden gelerek bir normalleşme sürecine girer. Toplumun oldukça büyük bir kesiminde endişe var. Bu endişeyi iktidarda bulunanlar ciddiye almazlarsa bu endişe büyür. Bundan dolayı normalleşmeye ihtiyaç olduğunu hissediyoruz. Umarız ki bunun için ayrıştırıcı değil, bütünleyici bir yönetim anlayışı benimsenir. Bir partiyi değil, 81 milyonun tamamını kucaklayan bir yaklaşım ortaya konulur" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi teşkilatlarının ve adaylarının büyük bir gayret ortaya koyduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"Her türlü imkansızlığa, engellemeye rağmen güzel bir çalışma sergilediler. Bayraklarımız indirildi, çadırlarımız yıkıldı, insanlarımız saldırıya uğradı. Her türlü gerçek dışı iftiraya maruz kaldık. Bütün  bunlara rağmen sizler asaletinizi bozmadınız, canla başla çalıştınız. Saadet Partisi'nin bu seçimlerde aldığı sonuç rakamlarla ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Siz bu seçimlerde tarihi bir duruş sergilediniz. Adaletsizliğe karşı adaleti savundunuz. Öfke ve nefret söylemlerine karşı tebessümü ortaya koydunuz. Hiç şüpheniz olmasın, bugün bizi eleştirenler, suçlayanlar yarın çocuklarına bu duruşun destanını kendileri anlatacak. Hamdolsun Saadet Partisi bu seçimlerde duruşu ile toplumun makul çoğunluğunun takdirini kazanmıştır. Yürüttüğü ilkeler ile toplumda yaşanması muhtemel derin kırılmaları engellemiştir. Bundan sonra da aynı hassasiyetle inandığı doğruları korkusuzca söylemeye devam edecektir."

Karamollaoğlu, seçim sonuçlarını titiz bir şekilde değerlendirdiklerini söyleyerek, "Çünkü bizim için seçimler bizim için sadece bir sonuç değil yeni bir başlangıçtır. İşte bugün çok büyük bir aşkla yeni bir dönemin startını veriyoruz. Yerel seçimlere uzun bir süre kalmadı" dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • sami boztepe 07 Temmuz 2018 13:41 o zaman niye ittifakı bitirdiniz devam etseydiniz

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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