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Temel Karamollaoğlu ittifak için zaman verdi!

Temel Karamollaoğlu ittifak için zaman verdi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile ilke bazında bir ittifak olduğunu ancak zamanın ve nasıl olacağının seçim kararının ardından verileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 16:21 - Güncelleme: 10-04-2018 16:21

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakına ilişkin, "(İYİ Parti ve Demokrat Parti ile) İlkeler bazında bir ittifak var. İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır." dedi.

Karamollaoğlu, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Balgat'taki 10 Nisan Polis Merkezi'ni ziyaret etti. 

Polislerle tokalaşıp tebriklerini ileten Karamollaoğlu, merkezden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'İLKELER BAZINDA BİR İTTİFAK VAR'
"İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın 'Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştık' sözlerinin" hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, "İlkerler bazında ittifak olduğunu epey önce biz de söyledik. İlkeler bazında bir ittifak var. İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır" yanıtını verdi.

TEBRİK ZİYARETİ
Önümüzdeki günlerde, kurultaylarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tebrik ziyareti gerçekleştireceğini belirten Karamollaoğlu, bu ziyaretlerde partisinin fikirlerini paylaşacaklarını söyledi.

"İlkeler neler? Parlamenter sistem mi?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, partisinin "kuvvetler ayrılığı" prensibinin üzerinde durduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, şunları ifade etti:

"Parlamenter sistem de olabilir, başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı sağlanırsa o da olabilir. Mühim olanı icra gücü olan bir yetkilinin karşısında, güçlü bir parlamentonun olmasıdır. Aynı zamanda adalet mekanizmasının kesinlikle yürütmenin ve başkasının etkisi altında kalmamasıdır. Aksi takdirde adalet tecelli etmez." 

'HDP' SORUSU
Karamollaoğlu, "İttifaka HDP de girmek isterse, bu konuda ne düşünürsünüz?" sorusu üzerine, bu konular için erken olduğunu ancak herkesle konuşacaklarını aktardı. 

"Açıklanan ekonomik teşviklerin" sorulduğu Karamollaoğlu, "İnşallah iyiye vesile olur. Biz, müspet her adımın arkasındayız" dedi.

"FABRİKALARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BİZİ RAHATSIZ ETTİ"
Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik hamlenin yapılması gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, bu hamle yapılırken ilk ele alınması gereken sektörün tarım ve hayvancılık olduğunu vurguladı.

Karamollaoğlu, partisinin önerilerinin bir süre sonra iktidar partisince yapıldığını dile getirerek, iktidar partisinin problemleri kökten çözecek adımlar atması gerektiğini bildirdi.

"Bu yapılan yatırımlar, destekler, işsizliği çözecek mi? Dış ticaret açığını kapatacak mı? Denk bütçenin yapılmasına fırsat verecek mi?" diye soran Karamollaoğlu, "Bu problemlerimizi çözüyorsa, öper başımıza koruz. Çözmüyorsa, laftan ileri gitmiyor demektir" ifadesini kullandı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine ise Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kadar kısa zamanda, bu kadar ciddi bir müessesenin, fabrikalarının satışa çıkarılması bizi rahatsız etti. Şeker fabrikalarını bir AVM satıyormuş gibi satamazsınız. Bu ciddi bir iş. Bunun mutlaka şaibeden uzak görünmesi gerekir."

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Hakkı B. 10 Nisan 2018 18:25 İttifakla birlikte bir sinerji yakalayacak olan Saadetin oyları % 15'i aşacaktır kanaatindeyim.

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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