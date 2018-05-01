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Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!

Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!

Erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye siyasetindeki birçok gözün döndüğü yer olan Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını bugün yaptığı açıklamayla duyurdu. Partinin cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olurken; Saadet Partisi lideri ilk vaadini de açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 13:23 - Güncelleme: 01-05-2018 13:23

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal yönetimini eleştiren Karamollaoğlu, “İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk şey OHAL'in kaldırılması olacaktır” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde, partisinin cumhurbaşkanı olarak adının açıklanması sonrasında konuşan Karamollaoğlu, “Türkiye'mizi normalleştireceğiz. Nasıl bir durumdayız ki bu ifadeyi kullandım? Şu anda biz OHAL'le yönetiliyoruz. Olağanüstü hal normal değildir. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk şey OHAL'in kaldırılması olacaktır. Şiddete başvurmadığı sürece farklı fikirleri önemseyeceğiz” ifadelerini kullandı. ‘5A’dan ayrılmayacaklarını belirten Karamollaoğlu, bunları da şöyle sıraladı: Akıl, adalet, ahlak, adanmışlık ve asalet. Karamollaoğlu’nun konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Biz sözümüzün eriyiz. Bu da bizm şiarımız. Ama biz bunu söylerken kimseyi incitmek, küçük düşürmek niyetinde değiliz. Tam tersi onları uyarmak, onlara yol göstermek için yaparız. 5Y'den asla vazgeçmeyeceğiz. Onlar şunlardır: Yalana, yolsuzluğa, yandaşlığa, yalakalığa, yasalar.

HAKLI OLANA KULAK VERECEĞİZ

Garip gurebanın hakkını yetim hakkı korur gibi koruyacağız. Çevremizde yalakaların öbekleşmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Farklı fikir ve düşüncelere önem verecek, hoşumuza gideni değil, haklı olana kulak vereceğiz.

Türkiyemizi normalleştireceğiz. Nasıl bir durumdayız ki bu ifadeyi kullandım? Şu anda biz OHAL'le yönetiliyoruz. Olağanüstü hal normal değildir. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk şey OHAL'in kaldırılması olacaktır. Şiddete başvurmadığı sürece farklı fikirleri önemseyeceğiz.
"Ülkeyi tek akılla değil, ortak akılla yönetme yoluna gideceğiz"

5A'DAN AYRILMAYACAĞIZ

Birincisi akıldır. Akıl Allah'ın insana bahşettiği en büyük nimettir. Akıl bir işin sonunu görmek demektir. Akılla hareket etmezseniz Şam'da namaz kılacağız derken, sonra 15 senede çıkamazsınız. Ülkeyi tek akılla değil, ortak akılla yönetme yoluna gideceğiz. Bu istişare demektir.

İkincisi adalettir. Suçlu olan kızım Fatıma da olsa adaletten ayrılmayacağız. Hakkın adaletini mutlaka tesis edeceğiz. Hakimin adil karar verebilmesi için imkan yok. Mahkemede derdest edilen hakimler var. Bunu görenin adil karar verebilmesi mümkün değil.

Üçüncüsü ahlaktır. Ahlak bir toplumun mayasıdır. Ahlak ve maneviyat olmadan bir ülke kalkınamaz. Yönetimde mutlaka ahlakı hakim kılacağız.

Adanmışlık ve asalet. Adanmışlık ve asalet nedir diye soran olursa şu salona bir baksın. Bu salonda hiçbir makam ve mevki beklemeden kendisini ülkesine hizmete adamış yürekler var."

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TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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