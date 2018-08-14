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Temel Karamollaoğlu: AK Parti 4 Kasım'da seçim yapmayı planlıyor!

Temel Karamollaoğlu: AK Parti 4 Kasım'da seçim yapmayı planlıyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında canlı yayında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin 4 Kasım'da yerel seçim yapma planının olduğunu açıkladı. Karamollaoğlu Meclis'teki partilere ve milletvekillerine ''Allah rızası için yapmayın'' diyerek seslendi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 13:53 - Güncelleme: 14-08-2018 13:53

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programına konuk oldu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin ekonomideki tablo daha da ağırlaşmadan bir an önce yerel seçimi de atlatmak için 4 Kasım tarihini belirlediğini ve Meclis'te 400 milletvekilinin onayı ile erken yerel seçim hazırlığı yaptığını söyledi.

Yerel seçimlerin tarihinin değişmesi için AK Parti ve MHP'nin oyları yetmiyor. 400 milletvekili desteği ile anayasa değişikliği yapılacağından, AK Parti, MHP dışındaki partilerden de erken yerel seçim için destek arayacak. Karamollaoğlu'na göre AK Parti'nin kafasındaki erken yerel seçim tarihi 4 Kasım.

ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN: Milli Görüş lideri, AK Parti'nin erken yerel seçim düzenlemesine milletvekillerinin destek vermemesini isteyerek şu sözleri söyledi:

"Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis'te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu AK Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Vatandaşa ben hesap veremem diyor. Gecikirse zorlanırım diyor."

HERKESİN FİKRİNİ VE DÜŞÜNCESİNİ ALIN: Karamollaoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, bütün partilerin liderlerinin görüşlerini almasını istedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'i de diğer siyasi partileri de dikkate alarak bir istişare toplantısı yapmalı. Kendisi Türkiye tehdit altında diyor, e Türkiye tehdit altındaysa hepimiz tehdit altındayız demektir. Çağırın, herkesin fikrini ve düşüncesini alın ve ona göre politika belirleyin, kim bundan zarar görür."

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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