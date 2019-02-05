Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül'ü partiye davet etti!

24 Haziran seçimleri öncesinde CHP-İP-Saadet ittifakı Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için çabalamış, ancak Meral Akşener'in karşı çıkmasıyla Gül'ün adaylığı gerçekleşmemişti.

Bu süreçte Abdullah Gül'le görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gül'e özlemi bitmiş değil.

BİZİM KAPIMIZ ONLARA AÇIK: T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na konuşan Karamollaoğlu, AK Parti'de Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlerin başını çektiği küskünler için sorulan "Siyasete dönme havası görüyor musunuz?" sorusunu "Bu söyleniyor. Yalnız yeni oluşumlar hele ki bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar. Onun için biz söyledik. Bizim kapımız herkese açık. Burada siyaset yapabilirler. Büyük bir kesimle bizim temel prensiplerde uyuşabileceğimiz kanaatindeyim..." diye cevapladı.