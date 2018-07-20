TEM'deki kazaya Başkan Uysal müdahale etti

İSTANBUL TEM Güney Sultangazi yol ayrımında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Polis otosunun ters yöne giren minübüse çarpması sonucu oluşan kazada 5 polis memuru ile 3 vatandaş hafif yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, aracını durdurarak yaralılara yardım etti.
Kaza, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la birlikte Venezia Mega Outlet’te gerçekleştirilen “Çarşı Pazar” açılışına katılan Uysal, açılıştan sonra davetlilerle birlikte İstanbul Tema Park’ı ziyarete giderken hemen önlerinde meydana geldi.
Başkan Uysal, açılış alanında ayrıldıktan dakikalar sonra TEM Güney Sultangazi yol ayrımında, bir polis otosunun ters yöne giren bir minübüse çarpması sonucu meydana gelen kazayı gördü.
Uysal beraberinde bulunan Gürsoy Grup Başkanı Hasan Gürsoy ile birlikte aracından inip yaralıların yanına giderek, durumlarını sordu.
Kazada, göreve giderken önünde ters yöne giren minibüse çarpan polis aracında bulunan 5 polis memuru ile 3 vatandaş hafif yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye gönderildi.
Minibüs şoförü göz altına alındı.
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