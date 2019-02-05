TEM'de TIR devrildi: Ankara yönü ulaşıma kapandı!

KOCAELİ İzmit TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü ulaşıma kapanırken uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM'de TIR devrildi: Ankara yönü ulaşıma kapandı!

KOCAELİ İzmit'te, TEM yolundaki emniyet şeridinde duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, devrildi. Sürücüler, kazadan yara almadan kurtulurken, TEM yolunun bir süre kapalı kalan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.

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TEM'de TIR devrildi: Ankara yönü ulaşıma kapandı!

TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde meydana gelen kazada; Gebze'ye yükünü boşaltarak, Sakarya'nın Pamukova ilçesine giden Osman Özzaim, yönetimindeki 81 KB 398 plakalı TIR'la Ömer Sefa Aydın'ın emniyet şeridinde durdurduğu 54 NB 503 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi.

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TEM'de TIR devrildi: Ankara yönü ulaşıma kapandı!

TIR, otomobile yandan çarptıktan sonra yola devrilirken, sürücüler Özzaim ve Aydın, kazadan yaralanmadan kurtuldu.

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TEM'de TIR devrildi: Ankara yönü ulaşıma kapandı!

Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, TEM yolunun bir süre kapalı kalan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.

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