TEM'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otoyoldaki yangın nedeniyle trafik kilitlendi.

Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen Bağcılar itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Yangın nedeniyle otoyoldaki trafik de durma noktasına geldi. Yol boyunca uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)