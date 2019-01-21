TEM'de otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli TEM Otoyolunda 2 otomobil ve 1 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 8 kişi yaralandı. Araçların takla attığı kazada sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Bekirdere Rampası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erdem E. idaresindeki 34 KH 7635 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Nuran H. yönetiminki 34 UC 8931 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savulan otomobiller, Hüseyin Dünyamalı idaresindeki İran plakalı tıra arkadan çarptı. Erdem E. idaresindeki otomobil, takla atarak durabilirken, kazada otomobillerde bulunan 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anını anlatan tır sürücüsü Hüseyin Dünyamalı, otomobilin kendisine arkadan çarptığını belirterek, “2 otomobil birbirileri ile çarpıştı. Daha sonra gelip arkadan bana çarptı. Bana bir şey olmadı ama onlarda yaralılar vardı” dedi.

  • Güncel 21 Ocak 2019 17:01
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