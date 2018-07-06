TEM'de korkunç ölüm! Kopan lastik camdan girdi ve...

BOLU’da, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan TIR’ın lastiğinin yerinden çıkarak karşı şeritte seyreden minibüsün ön camından girmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

TEM'de korkunç ölüm! Kopan lastik camdan girdi ve...

Bolu'da, TEM yolunda seyir halindeki TIR'ın aksından kopan lastik ve jant, karşı şeritten gelen minibüsün camını kırarak içeri düştü. Kazada, jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez öldü, 4 kişi yaralandı.

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TEM'de korkunç ölüm! Kopan lastik camdan girdi ve...

Kaza, sabaha karşı TEM yolunun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Nazmi Yılmaz yönetimindeki 51 EY 934 plakalı TIR'ın sağ arka lastiği ve jantı akstan koparak, karşı şeritten gelen Ahmet Dönmez yönetimindeki 34 NY 4614 plakalı minibüsün ön camını kırıp içeri düştü.

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TEM'de korkunç ölüm! Kopan lastik camdan girdi ve...

Jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez ile araçta bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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TEM'de korkunç ölüm! Kopan lastik camdan girdi ve...

Ancak, Ahmet Dönmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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