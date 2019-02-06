TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 6 araç karışırken, sağlık ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Toplam 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN TEM'de kaza çok sayıda yaralı var ekipler sevk edildi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER