TEM'de feci kaza! Trafik durdu vali ve kaymakam eşleri yaralandı...

OCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Dilderesi Viyadüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı tırın karıştığı kazada tır sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada eşi de yaralanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olay yerine gelerek bilgi aldı.
Ulaşım her iki istikamette tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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