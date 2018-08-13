TEM'de feci kaza: Anne ile bebeği hayatını kaybetti!

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki aileden 1 yaşındaki bebek ile annesi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.10’da TEM Otoyolu Ankara İstikameti Yeniçağa mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Musa Yolcu idaresindeki 46 U 2626 yönetimindeki otomobil, Yeniçağa bağlantı yolunun yaklaşık 1 kilometre ilerisinde kontrolden çıkarak sol şeritte bulunan bariyerlere çarptı.
Bariyerleri parçalayan otomobil daha sonra takla atarak yolun sağ şeridinde bulunan bariyerlere vurarak durabildi.
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