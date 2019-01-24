TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı

Kaza, 05.00 saatlerinde, Kocaeli TEM otoyolu Şekerpınar yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Aksoy yönetimindeki 34 KH 0421 plakalı otomobil yol üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan refüje ok gibi saplandı.

Kaza sonrası sürücü Yusuf Aksoy ve Tanju Erdoğan otomobil içerisinde sıkıştı. Çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİR SAAT ARACIN İÇİNDE SIKIŞIP KALDILAR Otomobilde sıkışan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu otomobil içerisinde sıkışan Aksoy ve Erdoğan kurtarıldı.