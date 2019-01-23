TEM'de dram: Kaza yapınca kaçtılar!

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında İstanbul istikametinde meydana gelen kazada; içerisinde 10'dan fazla kaçak göçmenin olduğu 34 YA 8611 plakalı minibüs, seyir halindeyken kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, Türk vatandaşı olan sürücü ile 2 yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Diğer kaçak göçmenler ise kendi imkânlarıyla minibüsten çıkarak ormanda izlerini kaybettirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan göçmenleri yakalamak için ormanda aramalarını sürdürüyor.

Bu arada, kaza yapan minibüs çağrılan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak jandarma karakoluna götürüldü.