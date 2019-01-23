TEM'de dram: Kaza yapınca kaçtılar!

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında İstanbul istikametinde meydana gelen kazada; içerisinde 10'dan fazla kaçak göçmenin olduğu 34 YA 8611 plakalı minibüs, seyir halindeyken kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, Türk vatandaşı olan sürücü ile 2 yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Diğer kaçak göçmenler ise kendi imkânlarıyla minibüsten çıkarak ormanda izlerini kaybettirdi.
Bu arada, kaza yapan minibüs çağrılan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak jandarma karakoluna götürüldü.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER